BW Open de Louvain-la-Neuve: David Goffin en finale après sa victoire contre Gauthier Onclin

Samedi soir, sans surprise, le N.1 belge, 50e mondial, a écarté, non sans peine, un autre Liégeois Gauthier Onclin, N.7 belge et 338e au classement mondial, en demi-finales du BW Open, nouveau venu dans le calendrier des tournois ATP Challenger qui se dispute en salle, sur surface dure et offre une rémunération de 145.000 dollars. Goffin, 32 ans, s’est imposé face à Onclin, 21 ans en deux manches: 7-6 (7/3), 6-2 après 1h.46 de jeu.

S’il s’agissait d’un premier match officiel entre les deux hommes, les deux joueurs se connaissent bien et s’entraînent ensemble à l’occasion et ont encore mangé ensemble avant la rencontre. Onclin, dont le retour est un point fort, peut avoir des regrets de ne pas être parvenu à convertir une des quatre balles de break obtenues dans le premier jeu. En revanche, il est superbement entré dans le match. Malgré son 11e match en 11 jours, il a fait jeu égal avec son glorieux aîné jusqu’à 6-6, ne concédant pas la moindre balle de break et prenant l’initiative dès que possible, notamment au filet. A aucun moment, il n’est apparu que 288 places mondiales séparaient les deux joueurs. Dans le jeu décisif, l’expérience de l’ancien N.7 mondial finit par payer, bien aidée par une double-faute d’Onclin. Goffin se retrouvait du coup devant à 4/3 avec deux services à suivre et concluait 7/3 après 1h01 de jeu.