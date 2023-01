David Goffin qualifié pour la finale du BW Open: «Gagner quatre matchs d’affilée cela fait du bien»

Samedi soir, sans surprise, le N.1 belge, 50e mondial, a écarté, non sans peine, un autre Liégeois Gauthier Onclin, N.7 belge et 338e au classement mondial, en demi-finales du BW Open.

David Goffin sera opposé à Mikael Ymer dimanche en finale de la première édition BW Open, le tournoi de tennis Challenger 125 de Louvain-la-Neuve, joué en salle sur surface dure et qui offre une rémunération de 145.000 dollars. Samedi, le N.1 belge 50e mondial et 1re tête de série a éliminé en demi-finales un autre Liégeois Gauthier Onclin, N.7 belge et 338e au classement mondial, en deux manches : 7-6 (7/3), 6-2.

« Ce ne fut pas un match facile », David Goffin était lucide après sa victoire. « Gauthier a un jeu spécial, de « roublard ». Il n’a pas de grosses frappes, mais il est précis, sent le jeu, te fait mal jouer. Il n’est pas facile à maîtriser. Il a fait un bon match et j’ai dû faire le mien. »