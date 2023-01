Lost Frequencies, Martin Garrix, Henri PFR… Tomorrowland 2023 présente plus de 600 artistes

Par ordre alphabétique, les festivaliers pourront se délecter des performances de DJ de renommée internationale tels que d’Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Claptone, Da Tweekaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Dom Dolla, Don Diablo, Eric Prydz, Hardwell, Henri PFR, James Hype, Kungs, Lost Frequencies, Lucas & Steve, Martin Garrix, Meduza, Netsky, Nicky Romero, Ofenbach, Oliver Heldens, Otto Knows, Paul Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Quintino, R3HAB, Robin Schulz, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, Yves Deruyter et Yves V.

La 17e édition du festival Tomorrowland se tiendra les week-ends des 21 au 23 et 28 au 30 juillet prochains au domaine récréatif De Schorre à Boom. Cette édition placée sous le thème « Adscendo » verra défiler plus de 600 des meilleurs artistes de musique électronique au monde sur 14 scènes, dévoilent samedi les organisateurs.

On notera aussi la présence du duo américain The Chainsmokers, de l’artiste sud-africain Black Coffee, qui a déjà remporté un Grammy Award, de l’afro house d’origine ouest-africaine Amémé, de la star française de la house et du disco Folamour, ainsi que de l’ancienne star de la NBA Shaquille O’Neal en tant que DJ Diesel.

Des artistes de techno et de melodic house, de live techno et des amoureux de sons plus profonds tels que &ME, Adam Beyer, Adriatique, Agents Of Time, Âme, Anyma, Bedouin, Boris Brejcha, Cellini, Dino Lenny, Dixon, DJ Tennis, Joris Voorn, Joseph Capriati, Kevin De Vries, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Mind Against, Reinier Zonneveld, Stephan Bodzin, Tale Of Us complètent l’affiche 2023 du festival.