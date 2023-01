Disparition d’un jeune garçon de 12 ans

Un garçon âgé de 12 ans, originaire de Dilbeek (province du Brabant flamand), est porté disparu depuis vendredi après-midi, signalent la police fédérale et Child Focus, qui diffusent un avis de recherche à la requête du parquet de Hal-Vilvorde.

Aliakbar Zahediyan a été vu pour la dernière fois à son domicile situé Roomstraat à Dilbeek vendredi à 16h00. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Aliakbar mesure 1m58, est de corpulence mince et a les cheveux courts et noirs. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging foncé, un pull à fermeture éclair vert foncé et des pantoufles. « Il est demandé à Aliakbar de prendre contact au plus vite avec ses proches afin de les rassurer », indique l’avis de recherche.