Vainqueur à Charleroi, l’Union peut continuer à rêver

Le Sporting de Charleroi n’est plus invaincu en 2023. Dominé par une Union Saint-Gilloise plus solide et avancée que lui, le matricule 22 n’a pas pu profiter de ses premières offensives pour faire le break et l’a payé ensuite, puisque Gustaf Nilsson a inscrit son quatrième but en autant de titularisations. Un but suffisant pour prendre les trois points ce samedi au Mambourg.

Pour ce nouveau gros rendez-vous et alors que les Storm Ultras et le Block 22 faisaient leur retour en tribunes, Felice Mazzù faisait confiance à l’équipe qui avait largement dominé le triple champion en titre brugeois six jours plus tôt.

En face, Karel Geraerts remplaçait Simon Adingra et Koki Machida par Loïc Lapoussin, décisif contre OHL, et Siebe Van der Heyden, qui disputait son 100e match pour les Bruxellois, au même titre qu’Anthony Moris.