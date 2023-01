Au Festival d’Angoulême, la BD avait l’ivresse du saké

Avec six récompenses et trois expositions majeures accordées à des mangakas, Angoulême a pris acte de la suprématie éditoriale du Japon sur le monde de la bande dessinée.

La France est désormais le pays où le public lit le plus de mangas après le Japon. Au Festival d’Angoulême, pour assouvir cette passion ardente, de jeunes lecteurs fans de Junji Itô, un maître du manga d’horreur, ont bravé le givre et campé aux portes de son exposition, Dans l’antre du délire . Dès trois heures du matin, une file de chasseurs de dédicaces s’est formée dans la nuit. A la médiathèque L’Alpha, des milliers de visiteurs se sont précipités dans l’univers de L’Attaque des Titans , la série phénomène d’Hajime Isayama. Au Musée d’Angoulême, d’autres se sont lancés à corps perdu dans un voyage au cœur des 200 planches originales de Crying Freeman, Sanctuary et Heat , les mangas virtuoses de Ryoichi Ikegami.