Présidentielle 2024: Trump pense être la «seule chance pour sauver» l’Amérique

Donald Trump a averti samedi que les prochaines élections étaient la seule chance des Etats-Unis « de sauver le pays » lors d’un meeting en Caroline du Sud après l’Etat clé du New Hampshire, espérant donner un coup de fouet à sa candidature pour la Maison-Blanche.

« L’élection de 2024 est notre seule chance de sauver notre pays et nous avons besoin d’un leader qui est prêt à le faire dès le premier jour », a déclaré M. Trump à Columbia, en Caroline du Sud, devant ses plus fidèles alliés politiques. Il a aussi abordé ses sujets de prédilection, fustigeant une théorie critique de la race, ou encore l’idéologie de genre qu’il dit être enseigné au sein de l’armée.

Deux mois et demi après s’être lancé dans la course à l’élection de 2024, l’ancien président américain a quitté les salons dorés de sa résidence de Floride pour des visites qui ne doivent rien au hasard. Ces deux Etats seront parmi les premiers à organiser leurs primaires républicaines début 2024. Une victoire garantirait à Donald Trump vainqueur un élan précieux – et nécessaire – pour la suite.

« Nous avons besoin d’un dirigeant qui soit prêt à s’attaquer aux forces qui ravagent notre pays », a-t-il dit devant des centaines de personnes à Salem, petite ville du New Hampshire où le parti républicain tient sa convention annuelle.

Donald Trump a joué sa partition habituelle, répétant que l’élection de 2020 lui avait été volée et affublant ses rivaux de surnoms méprisants. Il a aussi vanté son bilan en matière de sécurité publique et d’immigration, promettant de sauver le pays « d’une destruction par un establishment politique corrompu, radical et égoïste ». « Je suis plus en colère maintenant et plus déterminé aujourd’hui que je l’ai jamais été », a-t-il affirmé.