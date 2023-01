José Mourinho tacle un de ses joueurs en conférence de presse: «J’ai toujours raison» (vidéo)

Le torchon brûle entre Nicolo Zaniolo et l’AS Roma. Ce dimanche, les Giallorossi affrontent le leader de la Serie A, Naples, pour le compte de la 20ème journée. En conférence de presse d’avant-match, José Mourinho a évoqué le cas Zaniolo, le critiquant ouvertement.

« Malheureusement, j’ai toujours raison. Pourquoi malheureusement ? Parce que le joueur dit depuis un mois qu’il veut partir, qu’il ne veut plus jouer avec ce maillot, ni s’entraîner avec ce groupe. J’avais le sentiment que Zaniolo serait encore là le 1er février (après la clôture du mercato) et je pense qu’il sera là. Ce qui est certain, c’est qu’il ne fera pas le déplacement à Naples », déclare-t-il en conférence de presse.

Cependant, l’entraîneur de l’AS Roma ne sait pas si le joueur sera sanctionné. Il souhaite compter sur des « joueurs heureux » et « des gars qui veulent se battre pour moi, pour le club et pour les supporters ».