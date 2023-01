Mort de Tyre Nichols: la police de Memphis démantèle l’unité impliquée dans l’arrestation fatale

Les cinq policiers impliqués ont été licenciés et inculpés pour meurtre et écroués. Le reste de l’unité a donné son accord pour le démantèlement.

Les cinq policiers ont été licenciés, inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d’entre eux ont ensuite été libérés sous caution. Vendredi, tout en se disant horrifiée, la famille s’était déclarée « satisfaite » des chefs d’inculpation retenus contre les cinq policiers et avait salué la « rapidité » des mesures prises à leur encontre.

La famille de Tyre Nichols a salué cette décision via un communiqué de ses avocats, la jugeant « à la fois appropriée et proportionnelle à la mort tragique de Tyre Nichols » mais aussi « décente et juste pour tous les citoyens de Memphis ».

Ben Crump, l’un des avocats de la famille de Tyre Nichols et qui avait défendu la famille de George Floyd, a blâmé une « culture policière institutionnalisée ». « Peu importe que le policier soit noir, hispanique ou blanc (…). Il y a des règles non écrites selon lesquelles si une personne est issue d’un certain groupe ethnique, alors on peut la traiter avec un usage excessif de la force », a-t-il dit samedi sur la chaîne MSNBC.