Violences policières à Liège: Willy Demeyer annonce «des formations complémentaires»

Huit inspecteurs liégeois sont poursuivis pour traitement dégradant et deux d’entre eux devront également répondre de coups et blessures.

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a tenu à réagir samedi soir concernant le procès qui débutera mercredi au tribunal correctionnel de Liège, relatif à des faits de violences policières commis au commissariat Wallonie Liège-Centre en avril dernier.

Les faits remontent au 30 avril 2022. Un homme de 29 ans, atteint d’un handicap léger, est interpellé pour avoir dégradé un véhicule de police, et est emmené dans le commissariat Wallonie Liège-Centre, situé rue de la Régence. Un procès-verbal pour rébellion, coups à agents, outrage et crachats est dressé par les policiers contre l’homme interpellé.

Mais la scène a été enregistrée sur une bodycam de l’un des policiers, enclenchée par inadvertance. L’enregistrement long de 19 minutes a été découvert par le contrôle interne de la police de Liège. Vendredi, la RTBF publiait la vidéo de la bodycam où l’on pouvait y découvrir plusieurs policiers qui s’en prennent verbalement et physiquement à l’homme interpellé.

Plusieurs inspecteurs sont poursuivis dans ce dossier. « Les faits tels que présentés sont contraires aux valeurs prônées par la zone de police de Liège et ne sont absolument pas admissibles. Ils ont donné lieu à l’ouverture de six dossiers disciplinaires à l’encontre de membres du personnel de police. Quatre sanctions sévères ont déjà été prononcées, deux dossiers étant toujours en cours. Deux des membres du personnel concerné ont été écartés de tout contact avec le public. La zone de police réitère sa confiance envers la justice », détaille le bourgmestre et président de la zone de police de Liège Willy Demeyer dans un communiqué.

Trop de pression ?

Le bourgmestre socialiste a également noté que « la charge psychosociale pesant sur le personnel de police est en constante augmentation. Les agents affectés au commissariat Wallonie Liège-Centre sont particulièrement concernés par ce phénomène. Ce commissariat est en effet chargé de la gestion du territoire de l’hyper centre de la métropole », explique le président de la zone de police de Liège.

Après une concertation avec Willy Demeyer, « le chef de corps Jean-Marc Demelenne étudie une nouvelle organisation en vue de réduire la pression pesant sur les agents. Des formations complémentaires sont envisagées. Un accent particulier sera placé sur le leadership des encadrants », peut-on lire dans le communiqué.

« Ce dossier, à traiter avec le plus grand sérieux, ne doit pas obscurcir le travail remarquable effectué avec dévouement par nos forces de police. Rapport sera dressé, dans le respect des procédures, devant le conseil de police », conclut Willy Demeyer dans son communiqué.