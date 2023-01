Le roman «Chanson douce» de Leïla Slimani adapté en série avec Nicole Kidman

Le roman « Chanson Douce » de l’autrice franco-marocaine Leïla Slimani, inspiré d’un fait divers survenu à New York en 2012 et couronné du prix Goncourt en 2016, sera adapté en série par la chaîne américaine HBO avec Nicole Kidman.

HBO a conclu un accord avec la société de production Legendary Entertainment « pour développer et coproduire une série basée sur le livre de Leïla Slimani ’Chanson douce’ (The perfect nanny, en anglais, NDLR) », a annoncé samedi le géant américain de la télévision HBO dans un communiqué. Au casting de la future série, la star australo-américaine Nicole Kidman et l’actrice américaine Maya Erskine, qui en seront également les coproductrices exécutives.

Il s’agit de la deuxième adaptation à l’écran du roman « Chanson douce » (éditions Gallimard) pour lequel Leïla Slimani avait obtenu en 2016 le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires en France. L’ouvrage, vendu à plus d’un million d’exemplaires en France et traduit dans le monde entier, a déjà été adapté au cinéma en France par la réalisatrice Lucie Borleteau avec dans les rôles principaux Leïla Bekhti et Karin Viard.