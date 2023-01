Attentats à Jérusalem: Israël impose des mesures contre des «familles de terroristes»

Ces mesures risquent de s’appliquer en premier lieu à des Palestiniens ayant la nationalité israélienne et des Palestiniens ayant le statut de résidents.

L’exécutif israélien a annoncé, dans la nuit de samedi à dimanche, des mesures à l’encontre de « familles de terroristes » après deux attentats à Jérusalem-Est, dont l’un a fait sept morts.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis samedi soir une réponse « forte » et « solide » à ces attaques menées par deux Palestiniens de Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël. Sept civils, dont un couple et un adolescent de 14 ans, ont péri vendredi soir dans l’une d’elles, à Neve Yaacov.