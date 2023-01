Cristiano Ronaldo a invité quatre joueurs de Manchester United à Al-Nassr pour faire ses adieux

Cristiano Ronaldo aurait décidé d’inviter Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et Harry Maguire à venir lui rendre visite en Arabie saoudite.

En pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a quitté avec fracas Manchester United, après avoir résilié son contrat avec les Red Devils. Il n’a pas pu dire au revoir à ses coéquipiers, lui qui a rejoint le club d’Al-Nassr début janvier.

Pour remédier à ça, la star portugaise aurait décidé d’inviter Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et Harry Maguire à venir lui rendre visite en Arabie saoudite. Selon les informations du journal anglais The Sun, Cristiano Ronaldo a invité ces autres coéquipiers à venir le voir en Arabie Saoudite pour pouvoir les remercier et leur faire de vrais adieux, en personne.