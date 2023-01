Coup dur pour le FC Barcelone: Ousmane Dembélé devrait manquer plusieurs semaines de compétition

L’ailier français du FC Barcelone Ousmane Dembélé a dû céder sa place à la 25e minute du match de la 19e journée de Liga à Gérone samedi en raison d’une douleur au-dessus de son genou gauche, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.

Après un sprint aux côtés d’Arnau Martinez, Dembélé a porté sa main au niveau de la jointure entre sa cuisse et son genou gauche, et a demandé un changement.

Xavi a fait entrer le jeune Pedri à sa place, et Dembélé, sorti sans boiter et sans l’aide des soigneurs, lui a montré l’endroit où il avait mal.

« Je crois qu’il s’est blessé, oui. C’est un des joueurs les plus déterminants. Il a senti quelque chose au niveau de son quadriceps. On espère que ce sera le moins grave possible. On voulait mettre de la profondeur et on a perdu notre joueur qui créait le plus de différences », a regretté Xavi en conférence de presse d’après-match.

Selon la presse espagnole, Dembélé pourrait être absent entre deux et trois semaines, ce qui pourrait le priver du 16e de finale aller de la Ligue Europa contre Manchester United le 16 février au Camp Nou.