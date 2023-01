Un séisme en Iran fait trois morts et plus de 800 blessés

Trois personnes ont trouvé la mort tandis que le nombre des blessés a été évalué à 816 blessés par le gouverneur de la province, Mohammad Sadegh Motamedian, cité par l’agence Irna. Un précédent bilan, donné dans la nuit, faisait état de deux morts et 580 blessés.

Un séisme de magnitude 5,9 a fait trois morts et plus de 800 blessés, la plupart légèrement, samedi soir dans une région montagneuse du nord-ouest de l’Iran, près de la frontière avec la Turquie.

Les habitations dans 70 villages ont été endommagées de 20 à 80 % et les dégâts dans les zones urbaines sont plus importants que lors des précédents tremblements de terre ayant frappé la région, a indiqué de son côté M. Motamedian. Plus de 20 répliques ont provoqué des mouvements de panique parmi les habitants, qui ont quitté leurs domiciles malgré les conditions hivernales.