Pro League: ils sont désormais quatre centenaires à l’Union Saint-Gilloise

Après Teddy Teuma (143) et Ismaël Kandouss (124), c’est au tour d’Anthony Moris et Siebe Van der Heyden de rentrer dans le club très select des centenaires de l’Union. Contre Charleroi, ils ont en effet tous deux fêté leur centième apparition avec le maillot saint-gillois. « Si on m’avait dit ça quand je suis arrivé, je ne l’aurais pas cru », se réjouissait le défenseur gaucher, débarqué à la Butte en 2019. « Un de mes objectifs avec l’Union était de monter et de faire une saison fantastique en D1A. Et pour le moment, tout fonctionne à la perfection. J’en suis naturellement très heureux. Car tout le monde sait à quel point je porte ce club dans mon cœur. Alors avoir atteint la barre des 100 matches, c’est juste fantastique. En espérant qu’il y en ait encore beaucoup d’autres. »