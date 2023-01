Coupe du monde de hockey: la Belgique s’incline aux Shoot-out en finale face à l’Allemagne

La Belgique a été battue en finale de la Coupe du monde de hockey. Dimanche au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, les Red Lions, qui menaient 0-2 après le premier quart-temps, se sont inclinés à l’issue de la séance de shoot-out devant l’Allemagne (3-3, 5-4 s-o). Champions du monde en titre, les Belges pourront se consoler avec cette médaille d’argent, une 8e breloque en l’espace de dix ans.

Mieux rentrée dans son match que lors de sa demie face aux Pays-Bas, la Belgique a été la première porter le danger. Agressive et appliquée, l’équipe de Michel van den Heuvel a concédé deux pc (6e), finalement sans danger pour Vincent Vanasch. Les Red Lions, sur une action amorcée par Antoine Kina, ont ouvert le score. Florent Van Aubel, héritant de la balle, a enchainé contrôle frappe puissante hors de portée d’Alexander Stadler (0-1, 10e). Moins d’une minute plus tard, une passe de Kina est arrivée chez Tanguy Cosyns, seul au 2e poteau (0-2, 11e).

Le 2e quart-temps a débuté par le premier pc belge. Gauthier Boccard a eu une fenêtre de tir grâce à une subtile combinaison mais le défenseur a vu son tir être dévié (16e). L’Allemagne a ensuite pris le jeu à son compte. Elle aurait pu réduire l’écart sur stroke mais s’était sans compter sur Vincent Vanasch, auteur d’un arrêt sur Tom Grambusch, son équipier à Cologne (19e). L’Allemagne, après une tentative de Marco Miltkau (23e) et un 3e pc repoussé par Vanasch (29e), a marqué juste avant la mi-temps sur son 4e pc. Niklas Wellen a récupéré chanceusement la balle au 2e poteau avant de tromper ’The Wall’ via son poteau (1-2, 29e).

Les troupes de Michel van den Heuvel ont subi après la pause. Après un arrêt de Vanasch sur une tentative de Christopher Rühr (39e), l’Allemagne a égalisé sur un pc converti par l’Argentin naturalisé allemand Gonzalo Peillat (2-2, 41e).

Le 4e quart-temps a mal commencé pour la Belgique. Pourtant excentré, le capitaine allemand Mats Grambusch a envoyé un tir en revers qui est passé entre les jambes de Vanasch (3-2, 48e). Dans un rush final entamé par plusieurs entrées de cercle et deux pc, les Lions ont égalisé grâce à un pc de Tom Boon faisant soulever un Kalinga Stadium en ébullition (3-3, 59e) et envoyant les deux équipes aux shoot-out.

Alors que l’Allemagne a placé son deuxième gardien dans son but, Florent van Aubel a lancé les Belges en marquant sa tentative, imité par Wellen (1-1). Arthur De Sloover a ensuite loupé sa tentative, Hannes Müller donnant l’avance à l’Allemagne (2-1). Après les échecs de Victor Wegnez et Miltkau, Cosyns a marqué mais Thies Prinz a laissé l’Allemagne devant (3-2). Sur le 5e pc, Antoine Kina n’a pas tremblé et Vanasch a réalisé un arrêt décisif devant Mats Grambusch (3-3).

Désormais en mort subite, Wellen a donné l’avantage à l’Allemagne et Van Aubel n’a pas tremblé (4-4) pour lui répondre. Prinz a une nouvelle fois trompé la vigilance de Vanasch. Se présentant devant Danneberg, Cosyns n’a pas pu convertir son shoot-out, donnant la victoire aux Allemands.

Déjà revenue du diable vauvert contre l’Angleterre en quarts puis face à l’Australie en demi-finales, l’Allemagne a une nouvelle fois renversé une situation bien mal embarquée. C’est le 3e titre mondial des ’Honamas’, déjà sacrés en 2002 et 2006.