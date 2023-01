Hadja Lahbib bientôt à Kinshasa, juste après le pape François

Malgré les déboires enregistrés à l’Est du pays, où la localité de Kitshanga est tombée entre les mains des rebelles du M23 qui accroissent encore la zone sous leur contrôle, Kinshasa s’engage dans une « semaine diplomatique » significative. Mardi, le pape François débarquera pour quatre jours dans la capitale congolaise. Dans ce pays qui compte 45 millions de catholiques, il sera accueilli comme une rock star : dès son arrivée, il rencontrera le président Tshisekedi et prononcera un discours à la nation. Le lendemain, il célébrera une grand-messe sur le tarmac de l’aéroport de Ndolo, où plus d’un million et demi de fidèles sont attendus. Pour éviter tout risque d’incident ou de cohue, la circulation est d’ores et déjà sévèrement réglementée dans le centre-ville.