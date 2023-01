Judo: un départ un peu décevant pour Sami Chouchi

Sami Chouchi n’a effectué qu’un passage express sur le tapis du GP du Portugal, ce dimanche. Le Bruxellois, qui s’alignait pour la première fois dans la catégorie des moins de 90 kg après avoir renoncé à celle des moins de 81 kg, s’est, en effet, incliné dès son premier combat face au Tadjik Madzhidov, 22 ans.

Chouchi avait pourtant bien entamé la partie. Après 55 secondes, son adversaire comptait déjà deux pénalités pour manque de combativité ; une de plus, alors qu’il restait encore plus de 3 minutes, et c’était la disqualification. Mais Madzhidov a repris ses esprits et, tandis que Chouchi a encore eu une occasion de l’emporter à 30 secondes de la fin sur un lancement de jambes, il a réussi, après 26 secondes dans le golden score, à marquer waza ari en entraînant le Belge sur une projection arrière.