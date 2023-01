Et si l’internet des objets ne servait à rien?

A peine un sur deux. Selon le Wall Street Journal, qui s’est penché sur l’internet des objets, moins de la moitié des utilisateurs de fours, frigos ou machines à laver connectés ont pris la peine de brancher leur appareil à leur réseau Wi-fi. De quoi confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà : les fonctionnalités « smart » des gros appareils électroménagers du quotidien sont accessoires, pour ne pas dire inutiles.

Effectivement, quand on y réfléchit, on se dit qu’il est sans doute rare, au moment d’arriver au bureau, de lancer, à distance, le programme 30º de sa machine à laver que l’on avait pourtant pris soin de remplir de linge sale et de détergent, avant de bêtement oublier d’appuyer sur « Start ». De la même façon, a-t-on réellement besoin de préchauffer son four afin qu’il soit à la température idéale pour lancer la cuisson d’un rôti, à peine le pas de la porte passé ?