Bart De Wever (N-VA): «Rien ne peut être fait avec le Belang»

Cela fait quelques semaines que Bart De Wever (N-VA) est de retour dans les médias, au nord du pays du moins. A un peu plus d’un an des prochaines élections fédérales, régionales et européennes, le leader nationaliste sait que son parti n’est pas en grande forme dans les sondages. Virtuellement, c’est le Vlaams Belang qui serait en tête si les Flamands votaient demain. Alors, Bart De Wever, dans le Tijd ce week-end, joue franc-jeu : « Je vais tout faire pour que nous restions le premier parti. Sinon, l’élan pour une Vivaldi II au fédéral sera impossible à arrêter. Et si le Vlaams Belang obtient un score monstrueux, je crains le pire. L’ingouvernabilité de la Belgique menacera d’être exportée au niveau flamand. »