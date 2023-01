Steven Laureys: «Le sommeil est loin d’être du temps perdu»

Plus que le cerveau, c’est la question même de la conscience et de sa réalité qui guide depuis toutes ces années Steven Laureys. Le neurologue, qui a fondé l’unité de recherches Giga Consciousness au sein de l’ULiège aujourd’hui réputée internationalement, est parvenu, par ses travaux et l’imagerie médicale, à percer quelques-uns des mystères du cerveau humain comme le coma, l’état végétatif, le syndrome d’enfermement ou encore l’hypnose et la méditation. Avec son cinquième livre, qui sortira ce mercredi, il tente de décrypter un état commun à tous les êtres vivants et souvent source de préoccupation quotidienne : le sommeil.

Vous êtes un spécialiste du cerveau et des états de conscience, le sommeil est-il un état à part entière ?