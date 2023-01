«On aurait dû tuer le match»: Vincent Vanasch revient sur la finale perdue par les Red Lions contre l’Allemagne

Les Red Lions menaient 0-2 à l’issue du premier quart-temps de la finale de la Coupe du monde de hockey mais les champions du monde en titre ont vu l’Allemagne revenir dans la partie avant de s’imposer à l’issue des shoot-outs (3-3, 5-5), dimanche à Bhubaneswar, en Inde. Vincent Vanasch, élu meilleur gardien du tournoi, a estimé que la Belgique aurait dû tuer le match.

« Quand on voit la physionomie, on doit tuer le match. Il n’y avait rien à dire en première période, on était supérieurs », a lancé ’The Wall’, auteur d’un arrêt sur un stroke allemand à 0-2. « Et puis ils marquent ce goal un peu chanceux juste avant la mi-temps et ça les remet dedans. »