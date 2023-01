Tour de San Juan: Remco Evenepoel a dépensé un droit à l’erreur

Les voyages forment la jeunesse, paraît-il, et si on prend l’expression au pied de la lettre, force est de constater que pour Remco Evenepoel, l’expédition en Amérique du Sud ne fut pas inutile malgré l’absence de victoire. Un objectif qu’il avait, du reste, clairement défini. Le champion du monde n’attendait pas monts et merveilles du Tour de San Juan mais quelques réponses à de minuscules incertitudes.