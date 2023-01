L’incroyable série record s’arrête pour Inaki Williams: il a manqué son premier match depuis plus de six ans

L’attaquant de l’Athletic Bilbao Inaki Williams ne figure pas sur la feuille du match de son équipe contre le Celta Vigo dimanche (18h30) et va donc manquer son premier match de championnat d’Espagne depuis plus de six ans, un record.

Inaki Williams a joué chaque match de Liga pour l’Athletic Bilbao depuis le 20 avril 2016, et a ainsi atteint l’incroyable total de 251 matches de championnat consécutifs disputés (en tant que titulaire ou en étant entré en cours de jeu) en première division espagnole.