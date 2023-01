David Goffin titré au BW Open de Louvain-La-Neuve: «Tout ça fait tellement du bien»

Vainqueur du premier BW Open à Louvain-La-Neuve, David Goffin est venu placer la cerise sur le gâteau d’une superbe semaine pour le tennis belge. Il s’envole, ce lundi, pour Séoul et la Coupe Davis, avec un nouveau titre, une confiance retrouvée, le soutien du public belge et un nouveau ranking de 41e joueur mondial !

Pendant que Novak Djokovic remportait son 22e sacre du Grand Chelem et son 10e titre à Melbourne, David Goffin a transformé sa déception australienne en un énorme « boost » belge, en animant et en remportant le BW Open de Louvain-La-Neuve qui a aussi fait « bingo » pour sa toute première édition. À domicile, le nº1 belge a été pile au rendez-vous, en enlevant de superbe manière une belle finale (6-4, 6-1) contre un Mikaël Ymer (69e mondial) qui ne laisse pourtant jamais filer un point. « Bien sûr je n’avais qu’à paraître, ici, pour gagner ce Challenger et je n’avais pas la moindre pression », plaisanta le Liégeois qui triomphe à ce niveau, 9 ans après avoir remporté l’Ethias Trophy de Mons contre Steve Darcis. « Plus sérieusement, le score est sévère et ne reflète pas vraiment l’intensité de cette finale. J’ai dû batailler pour lui maintenir la tête sous l’eau. J’ai sans doute livré le meilleur match de ma saison et c’est très plaisant de le faire en finale, au meilleur endroit. »