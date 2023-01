France: quatre personnes décèdent dans l’incendie de leur maison

Quatre personnes ont trouvé la mort samedi soir dans l’incendie de leur maison à Trans, dans le nord de la Mayenne dans l’ouest de la France, a annoncé dimanche le parquet de Laval, selon lequel trois enfants pourraient faire partie des victimes.

Un homme de 42 ans et un enfant de deux ans ont été extraits de la maison en flammes qui « était occupée par une famille composée d’un couple et de quatre enfants âgés de 13, quatre, trois et deux ans », indique dans un communiqué la procureure de la République de Laval, Anne-Lyse Jarthon. Quatre corps sans vie, qui n’ont pas encore été formellement identifiés, ont été découverts à l’intérieur de la maison une fois l’incendie maîtrisé.