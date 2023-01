Chantal Kesteloot: «Mieux vaut ne pas laisser s’installer la dictature que d’avoir à la chasser»

Pour l’historienne Chantal Kesteloot, les comparaisons entre les années 30 et la situation actuelle doivent être maniées avec prudence. Ce qui ne dispense pas d’être vigilants…

La tentation de « l’homme fort » en temps de crise et de souffrances collectives est un grand classique des sciences politiques. Et il ne faut même pas tomber dans les abysses du désespoir, comme au temps de l’agonie de la République de Weimar, pour que le serpent de mer refasse surface. Ainsi, selon un sondage effectué dans le cadre de notre récente enquête Noir Jaune Blues, l’aspiration à une gouvernance autoritaire serait passée, chez nous, de 52,1 % à 62,2 % entre février 2020 et juillet 2022 (Le Soir du 23 janvier).

Une comparaison entre la situation actuelle et celle des années 30 est-elle cependant pertinente ? Nous avons interrogé l’historienne Chantal Kesteloot, responsable de l’Histoire publique au « CegeSoma archives de l’Etat », le centre d’expertise qui se consacre à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et des conflits contemporains.