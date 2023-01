Coupe du monde de hockey: la pièce n’est pas tombée du bon côté pour les Red Lions

Les regrets seront éternels à l’issue de cette finale perdue de Coupe du monde. Une déception à la hauteur des sacrifices et des investissements de ce groupe qui n’avait qu’un seul et unique objectif à Bhubaneswar. Mais les Red Lions n’ont pas pour autant raté leur rendez-vous indien. Ils étaient prêts à conquérir une nouvelle médaille d’or et ils ont livré 30 premières minutes références dans le tournoi face à l’Allemagne. Une mi-temps digne des standards élevés que s’imposent les champions olympiques en titre qui visaient une 4e médaille d’or dans un tournoi majeur en moins de 5 ans.