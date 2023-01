Il y a 90 ans, Hitler était appelé au pouvoir

Le 30 janvier 1933, Hitler devenait, en toute légalité, chancelier du Reich. En quelques années à peine, l’« homme providentiel » se muera en fossoyeur de l’Allemagne. Une leçon (plus que jamais) à méditer.

Il y a tout juste 90 ans, Adolf Hitler était nommé chancelier – l’équivalent de Premier ministre – par le président allemand Paul von Hindenburg. Au mois de novembre précédent, le parti national-socialiste avait remporté les élections législatives sur un programme radical de renouveau national fortement teinté d’antisémitisme, décrochant 196 sièges, contre 121 pour le parti social-démocrate et 100 pour le parti communiste.

C’est pour lutter contre le « péril » que ces deux dernières formations représentaient aux yeux d’une partie de la haute société allemande, et singulièrement des milieux financiers et industriels, que l’ancien président de la Reichbank, Hjalmar Schacht, fit le siège de von Hindenburg afin de le convaincre que seul Hitler était capable de détourner les masses du bolchevisme et d’éviter une révolution en Allemagne. Le vieux maréchal (85 ans) accepta l’idée, alors que la mathématique électorale ne l’y obligeait pas.