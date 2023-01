D1A: Seraing logiquement battu par Genk dans le duel des extrêmes (4-0)

Le Racing Genk a poursuivi sa marche en avant au détriment du FC Seraing lors de la 23e journée du championnat (4-0). Paul Onuachu (6e, 60e), Mike Trésor (14e) et Joseph Paintsil (64e) ont concrétisé la supériorité des leaders (58 points) sur les Métallos, les derniers de la classe (18 points).

Comme il fallait s’y attendre, Genk a pris la possession du ballon à son compte. Les Limbourgeois ont vite fait la différence au marquoir par Onuachu, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de Steve Mvoué sur Bryan Heynen (6e, 1-0). Les Métallos souffraient et Guillaume Dietsch a pu s’emparer d’une frappe molle de Heynen (9e). Par contre, le gardien serésien n’a rien pu faire quand il a vu arriver vers lui Trésor, lancé par Bilal El Khannous (14e, 2-0). Seraing a alors réagi avec Sambu Mansoni, qui s’est montré l’élément le plus menaçant son équipe. Mais l’attaquant liégeois n’a d’abord pas cadré son tir (21e) et a vu sa frappe être déviée en coup de coin (25e). Moins pétillant, Genk a quand même eu une nouvelle occasion avant le repos mais Dietsch a eu un superbe réflexe sur une reprise à bout portant d’Onuachu (36e).

Malgré une entrée en matière décidée de Seraing, Genk est resté la formation la plus dangereuse. Face à des Métallos peu intransigeants défensivement, les Limbourgeois ont pu dessiner plusieurs belles combinaisons et Trésor a eu tout le temps de mettre le ballon devant le but pour Onuachu (60e, 3-0). Après avoir consolidé sa première place au classement des buteurs (16 goals), le Nigérian a laissé sa place à Mbwana Samatta (63e), qui s’est directement signalé par une reprise de la tête propulsée au-dessus de la transversale par Dietsch (64e). Le gardien serésien avait légèrement retardé l’échéance puisque après un une-deux avec Heynen, Paintsil a porté le score à 4-0, tout comme au match aller (64e, 4-0).

Revivez les moments forts de la rencontre :

Le classement en direct :