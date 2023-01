Toffolo, Hazard, Skriniar, Enzo Fernandez…: les principales infos du mercato de ce dimanche 29 janvier

Entre les nombreuses rumeurs et les officialisations de transferts, le mercato hivernal bat son plein. Voici les principales informations à retenir de ce dimanche 29 janvier.

1. Toffolo arrive à Anderlecht, qui attend d’autres renforts

Anderlecht, qui cherchait encore à se renforcer d’ici au 31 janvier pour le poste de back gauche, espère bien avoir trouvé en la personne de Harry Toffolo (27 ans, 1m83) le renfort qu’il cherchait pour une position où seuls N’Diaye et Sardella pouvaient dépanner ces dernières semaines alors que Delcroix s’épanouit davantage dans l’axe. Toffolo, dont on évoquait l’arrivée chez les Mauves depuis vendredi, était au parc Astrid dimanche pour assister au match contre l’Antwerp. Il passera ses tests médicaux ce lundi, sera donc plus que probablement le deuxième renfort mauve du mercato hivernal après Anders Dreyer.

Et pas le dernier… Si le Sporting accueillerait également volontiers un défenseur central voire un milieu polyvalent, c’est surtout un attaquant de pointe que Jesper Fredberg aimerait accueillir d’ici à mardi minuit. Parmi les pistes sérieusement étudiées par le patron sportif danois, l’attaquant serbe Petar Ratkov (19 ans) est en tête de liste. Même si ses stats ne sont guère impressionnantes (4 buts et 1 assist en 19 matchs de championnat), le jeune joueur du Backa Topola est considéré comme un grand talent en Serbie et souhaite partir cet hiver.

2. Thorgan Hazard sur le départ de Dortmund

Thorgan Hazard est sur le point de quitter le Borussia Dortmund. Le Diable Rouge de 29 ans ne fait pas partie du groupe pour le match de cet après-midi contre Leverkusen. Thorgan Hazard devrait quitter la Bundesliga et rejoindre le PSV.

D’après les informations de HLN, le Diable rouge va quitter Dortmund et rejoindre le PSV sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’ailier est encore sous contrat avec le clun allemand jusqu’en juin 2024.Les discussions entre Dortmund et le PSV autour d'un transfert sont actuellement en cours, un accord pourrait être trouvé prochainement. Hazard a jusqu'à présent inscrit 18 buts en 122 matches pour Dortmund.

2. Skriniar au PSG cet été : c’est fait

Comme évoqué ces derniers jours, Milan Skriniar sera bien un joueur du PSG la saison prochaine. C’est le défenseur de l’Inter Milan qui l’a lui-même confirmé ce dimanche, en attendant l’officialisation des clubs.

Selon Fabrizio Romano, le défenseur slovène rejoindra gratuitement cet été le club parisien, qui négocierait avec l’Inter pour recruter Skriniar dès cet hiver.

3. Chelsea achète Gusto… et espère toujours Enzo Fernandez

Plus rien n’arrête Chelsea, qui est véritablement intenable sur ce mercato hivernal. Après avoir notamment cassé leur tirelire pour attirer Mykhailo Mudryk, mais également Joao Felix, Benoit Badiashile ou encore Noni Madueke, les Blues ne comptent pas en rester là. Et ils ont officialisé ce dimanche l’arrivée de l’arrière gauche Malo Gusto, en provenance de Lyon (où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison) pour la somme de 35 millions d’euros, plus 5 millions de bonus.

Mais ce n’est pas tout. Selon Fabrizio Romano, Chelsea aurait réactivé la piste Enzo Fernandez et serait prêt à transmettre une offre à hauteur de 120 millions d’euros à Benfica pour s’attacher les services du meilleur jeune de la Coupe du monde 2022. Affaire à suivre…

4. Newcastle dépense 45 millions pour Gordon

Malgré de grandes attentes sur le marché des transferts depuis son rachat, Newcastle s’est étonnamment montré très calme depuis le début du mercato hivernal. Mais les Magpies ont officialisé ce dimanche l’arrivée du jeune Anthony Gordon (21 ans) en provenance d’Everton pour une somme estimée à 45 millions d’euros. Après son excellent début de saison, Newcastle s’offre donc un renfort offensif pour tenter d’aller chercher une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.