Aryna Sabalenka, la victoire psychologique

Enfin ! Enfin, Aryna Sabalenka (24 ans) offre à sa puissance et à son talent un premier grand titre. Elle avait échoué en novembre, dernier, en finale du Masters WTA, laissant la consécration à Caroline Garcia, malgré ses succès probants contre Pegula, Jabeur et Swiatek !

Tout le résumé d’une carrière qui l’avait déjà vu échouer trois fois en… trois sets en demi-finale de Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022). Doucement, elle portait la pancarte de « meilleure joueuse du circuit sans grand titre ». Mais c’est désormais de l’histoire ancienne, après son succès, ce samedi à Melbourne Park, sur Elena Rybakina (tenante du titre à Wimbledon), à qui elle a pourtant encore cédé la première manche avant, cette fois, de reprendre les commandes d’une finale très intense, pour ne plus les lâcher : 4-6, 6-3, 6-4.