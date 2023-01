Blockx, Onclin...: le tennis belge a de quoi rêver

Quel week-end et même quelle semaine pour le tennis belge ! Il s’était réveillé avec la tête lourde en apprenant le forfait de David Goffin à l’Open d’Australie, victime d’une intoxication alimentaire, et le voici complètement boosté après une semaine de rêve au tout nouveau BW Open de Louvain-La-Neuve et avec aussi un titre prometteur chez les juniors finalement conquis à Melbourne Park. Alexander Blockx (17 ans et 10e mondiale) n’est que le 3e joueur belge à inscrire son nom au palmarès d’un Grand Chelem chez les juniors, après Jacky Brichant (Roland-Garros 1947) et Kimmer Coppejans (Roland-Garros 2012). « Ce n’est qu’un titre chez les juniors », relativisait d’emblée l’Anversois. « Le chemin est encore long vers le circuit messieurs, il y a encore du boulot, mais il s’agit clairement de l’une des plus grandes victoires de ma vie. J’espère qu’un jour, je réussirai à faire pareil chez les grands. »