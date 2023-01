«À propos», le podcast du Soir du 30 janvier: tout savoir sur la terrible déception des Red Lions et sur les secrets du sommeil

Déception pour les Red Lions. Notre équipe nationale masculine de hockey a perdu en finale de la Coupe du monde. Une défaite aux shoot-out contre l'Allemagne. Champions du monde en titre, les Belges doivent se contenter de la médaille d’argent. Petite consolation pour une équipe qui a déjà tout gagné. Laurent Toussaint était l’envoyé spécial du « Soir » en Inde pour cette Coupe du monde. On l’a appelé quelques minutes après la fin du match.

Dormez-vous suffisamment ? La question peut paraître simpliste et pourtant, le sommeil est bien plus important qu’on ne le pense parfois. Un sommeil de bonne qualité et en bonne quantité, c’est essentiel pour l’état de notre cerveau c’est essentiel pour notre santé Le professeur Steven Laureys est neurologue et directeur de recherches au FNRS. Il vient d’écrire un livre « Le Sommeil c’est bon pour le cerveau », aux éditions Odile Jacob. Il est passé en studio pour tout nous dire sur les insomnies, sur les siestes et sur les rêves.

