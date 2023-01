Le Paris Saint-Germain accroché dans les dernières secondes par Reims au Parc des Princes (vidéo)

Le Paris Saint-Germain s’est laissé rejoindre à la dernière seconde par Reims (1-1), qui a bien mérité son point, et confirme sa mauvaise passe en Ligue 1, dimanche pour la 20e journée.

Et le banc rémois a explosé, son jeune entraîneur Will Still (30 ans), en premier, fou de joie. Profitant d’une mauvaise passe en retrait du gamin Warren Zaïre-Emery (16 ans), Florian Balogun est allé battre Gianluigi Donnarumma en duel (90e+6).

Les Parisiens, à dix depuis la 59e minute et l’exclusion de Marco Verratti, ont craqué, ils ne distancent pas leurs poursuivants, également tenus en échec les jours précédents. Lens (2e) est à trois longueurs, et l’Olympique de Marseille (3e) à cinq.

Mais les hommes de Still, invaincus depuis treize rencontres, ne l’ont pas volé. Devenu numéro un depuis le 13 octobre après le retrait d’Oscar Garcia, et confirmé à son poste avant le début de la Coupe du monde, le Belge a fait jouer audacieusement son équipe, et elle a été récompensée.

Le PSG n’a pas retrouvé de fluidité dans son jeu, l’objectif principal de Christophe Galtier en ce moment. Un but un peu chanceux de Neymar (51e) n’a pas suffi.

Verratti, quatorze minutes et un rouge

Le PSG n’a pas réussi à totalement réactiver les combinaisons entre ses trois stars. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé se sont cherchés pendant plus de 90 minutes, mais la magie de la «MNM» n’a jamais vraiment brillé dimanche soir. Ils ont esquissé quelques pas de danse ensemble, comme ce contre à la 77e minute, sans bien terminer les mouvements.

Le jeu collectif parisien faisait même pâle figure à côté de celui de Reims, et le trio s’est souvent empêtré dans les rets de l’arrière-garde rémoise, jusqu’au but, où une frappe de Lionel Messi involontairement détournée par Achraf Hakimi est arrivée sur «Ney».

Le tournant du match est intervenu sur une double décision corrigée par l’arbitre vidéo, un tacle dur de Marco Verratti sur Junya Ito où le carton est passé de jaune à rouge, mais Ruddy Buquet a aussi annulé le penalty qu’il avait sifflé les secondes suivantes pour un hors-jeu préalable (58e).

Le milieu italien, qui revenait de blessure, n’était entré qu’à la pause à la place de Vitinha. Son match a duré quatorze minutes...

Après ce double fait de jeu, le match a changé, de façon inattendue d’abord. Les Rémois, si patients jusqu’alors, se sont précipités et se sont retrouvés bien plus souvent en danger.

Reims a joué

Il a fallu un gros arrêt de Yehvann Diouf devant Kylian Mbappé (62e) et la barre transversale sur une tête de Sergio Ramos (64e) pour empêcher Paris de doubler la mise, à dix contre onze. Achraf Hakimi a aussi cru marquer, mais il était hors-jeu (65e).

Les Champenois ont retrouvé leur discipline pour à nouveau menacer la cage de Donnarumma, par Folarin Balogun (73e) ou une frappe passée de peu à côté de Mitchell van Bergen (90e).

Sur les derniers instants, la gardien Diouf est même monté pour essayer d’arracher un point.

Reims a toujours essayé de bien jouer au football dimanche soir. Ses joueurs ont brillé, notamment Balogun, auteur de son 11e but en L1, et la charnière centrale, formée par le capitaine Yunis Abdelhamid et Emmanuel Agbdaou.

Le plus en vue a été Marshall Munetsi, le shérif de l’attaque rémoise qui a poussé le gardien italien à un bel arrêt (17e) et a tenté un joli retourné (29e) puis une talonnade, contrée par Sergio Ramos (38e).