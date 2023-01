Proche-Orient: des générations de haine

Les attaques sanglantes de ces derniers jours soulignent plus que jamais la spirale de violence dans laquelle Israéliens et Palestiniens semblent prisonniers.

Une fois encore, le sang coule. Derrière les mots éculés de « nouvelle spirale de violences », des vies sont fauchées. Depuis quelques jours, dans les territoires palestiniens occupés et en Israël, on enchaîne les superlatifs : raid le plus meurtrier depuis vingt ans, attentat le plus sanglant depuis quinze ans, année la plus noire en deux décennies… A Jénine, en Cisjordanie, dix personnes sont mortes jeudi. A Jérusalem, sept personnes sont mortes devant une synagogue vendredi. A l’orée du quartier palestinien de Silwan, en plein cœur de Jérusalem, un Juif et son fils ont été blessés samedi. L’auteur de l’attaque : un jeune adolescent.

Comment un garçon de 13 ans en arrive-t-il à presser sur une gâchette et tirer sur une famille en plein Jérusalem ? Quel désespoir habite cette jeunesse que bien peu écoutent !