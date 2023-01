Seraing battu à Genk: si même l’envie n’y est plus…

Les entraîneurs en herbe et toutes les personnes qui aspirent à participer à la vie tactique d’un club de football se doivent de regarder les quinze premières minutes de Seraing du côté de Genk. Une séquence qui leur permettra d’observer tout ce qui ne doit pas se faire sur un terrain de football. La première phase qui mérite un coup d’arrêt, c’est la faute de Steve Mvoué sur Bryan Heynen à la cinquième minute de jeu. Alors qu’il semble impossible de récupérer le ballon, le médian s’aventure dans les jambes du capitaine limbourgeois et concède l’irréparable. Paul Onuachu convertit le penalty et lance ses couleurs vers un succès attendu mais pas forcément de manière aussi rapide.