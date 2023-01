Les bulletins des Métallos: Guillaume Dietsch a évité un désastre

8 Dietsch : alors que sur les buts il ne peut rien faire, on l’a vu tout simplement sauver les siens du naufrage. Le jeune gardien français a fait écran devant Onuachu, Paintsil, Trésor ou Heynen, puis Samatta. Sans une grosse prestation de sa part, Seraing aurait été ridicule rien qu’à l’issue de la première période. Autant le constat est valorisant pour lui, autant il est terrible pour ses partenaires.

3 Sylla : catastrophique. Mal placé, laissé sur place par Trésor sur le deuxième but. Mais le plus grave, c’est de s’essayer à des fantaisies techniques face à un adversaire tellement plus fort. Le temps n’est plus à la suffisance mais au combat. La manière dont il laisse centrer Trésor sur le troisième but pose même question concernant son implication.