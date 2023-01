Sporting de Charleroi: un revers qui ne change pas tout

Après deux victoires en ayant été mené – à Eupen et contre le Cercle – et deux partages – à Gand et au Club –, le Sporting de Charleroi a concédé son premier revers de l’année 2023, samedi soir face à une solide formation saint-gilloise. Toutefois, cette défaite ne doit pas faire oublier que les Zèbres sont sur le bon chemin et ont globalement bien traversé leur périlleux mois de janvier. Reste désormais à le confirmer en coulisses d’ici ce mardi soir et lors d’un mois de février aussi abordable que décisif.

1 Garder le positif sans tout remettre en question