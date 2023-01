Cocaïne: une perception immédiate des amendes en cas de consommation

En parallèle des amendes plus élevées pour les consommateurs de cocaïne, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) souhaite aussi instaurer un système pour la perception immédiate de ces amendes, rapportent lundi la Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad . Et ceux qui ne s’acquittent pas des amendes dans les temps, verront l’argent ponctionné de leur salaire ou compte en banque.

Dans un projet législatif, le ministre compte mettre en place un tel système pour éviter l’impunité. Il prévoit d’introduire un ordre de paiement en ce sens. « Il n’est pas question de surcharger les tribunaux », explique le ministre Van Quickenborne. « Car si quelqu’un ne veut pas s’acquitter d’une telle amende pour consommation de stupéfiants, elle doit être convoquée encore et encore. »