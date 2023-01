Japon: deux hommes retrouvés morts après une avalanche

Les autorités japonaises n’ont pas identifié les deux hommes à ce stade, mais le magazine de ski américain Mountain Gazette a écrit que le champion de snowboard freestyle Kyle Smaine, 31 ans, avait trouvé la mort dans une avalanche à Nagano dimanche.

Deux hommes qui voyageaient avec lui ont posté sur Instagram des messages indiquant qu’il avait été tué dans l’avalanche.

Le journal a précisé qu’il se trouvait avec un autre skieur professionnel, Adam U, et le photographe principal de la publication, Grant Gunderson.

Dimanche « mon pire cauchemar » s’est produit, a écrit ce dernier dans un post Instagram lundi. Il a raconté qu’une avalanche avait été déclenchée par un autre skieur et que Kyle Smaine avait « été projeté 50 mètres plus loin par le souffle d’air, enseveli et tué ».

Hors-piste

Un responsable de la police, Tomohiro Kushibiki, a expliqué que deux hommes avaient été retrouvés en « arrêt cardio-respiratoire », une formule communément utilisée au Japon avant que la mort ne soit confirmée par un légiste.

Les deux hommes faisaient du hors-piste dimanche près de la station de Otari avec 11 autres skieurs et snowboarders quand l’avalanche s’est formée.

Trois autres personnes ont été prises dans l’avalanche mais sont parvenues à s’en dégager, mais deux ressortissants étrangers étaient toujours portés disparus dimanche soir.