Plus d’une heure d’embouteillages sur le ring de Bruxelles

L’accident à Zellik provoque plus d’une heure et demie de files depuis Dilbeek.

Ce lundi matin, on compte plus d’une heure et demie d’embouteillages sur le ring en raison d’accidents produits vers 6h ce matin, à Zellik et Huizingen.

L’accident à Zellik est terminé mais il y a encore des files. La bande de gauche est bouchée, et ce également en raison de l’accident à Huizingen.

Entre Halle et Huizingen, vous perdez également près de vint minutes. Il est recommandé d’emprunter le ring extérieur de Bruxelles.