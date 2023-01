Top 3 et flop 3: les Diables rouges qui ont brillé et qui ont déçu ce week-end à l’étranger

Chaque week-end de compétition, les fans de football sont gâtés. De fait, les affiches se suivent, à un point tel qu’il est souvent difficile de ne rien rater. L’heure du récap a sonné.

Notre top 3

1 En Italie, Lukaku et Origi ont marqué des points

Romelu est remonté sur le terrain, après sa blessure au genou, pour disputer le dernier quart d’heure de la victoire de l’Inter à Cremonese (1-2). Le score était à ce moment-là déjà acquis pour les Interistes suite à un doublé de Lautaro Martinez.

Humilié par Sassuolo à domicile, l’AC Milan laisse de plus en plus son Scudetto prendre la direction de Naples. Côté belge, de maigres éclaircies ont été aperçues. Pour la première fois depuis le premier octobre dernier, Charles De Ketelaere était de retour dans le onze de base lombard à l’occasion d’un match de Serie A. Sans succès et sans impact pour le Diable rouge, sorti à la mi-temps. Divock Origi, lui, a retrouvé le chemin des filets. Monté au jeu en fin de match, il a décoché une somptueuse frappe dans la cage adverse. Seulement sa deuxième réalisation depuis son arrivée à l’AC.

2 Mertens : un but et une première place avec le « Gala »

Galatasaray s’est largement imposé, 0-4, à Giresunspor, en championnat de Turquie. Dries Mertens figurait parmi les buteurs du club qui occupe la tête du classement. Ainsi, après un penalty manqué d’Icardi (45e), le Diable rouge Dries a ouvert les hostilités en faveur du « Gala » dans le temps additionnel de la première mi-temps.

3 Jan Vertonghen était au-dessus du lot avec Anderlecht

Sans doute inspiré par ses retrouvailles avec son ami Alderweireld, Jan Vertonghen avait retrouvé les jambes de ses vingt ans ce dimanche avec Anderlecht contre l’Antwerp (0-0), profitant des espaces laissés par des Anversois davantage préoccupés par les flancs pour s’infiltrer dans l’axe. Toutes ses interventions et son placement étaient également appropriés. Son meilleur match en mauve. Une seule remise malheureuse, à un gros quart d’heure du terme.

Notre flop 3

1 Tielemans : un penalty manqué qui ne coûte pas trop cher

Week-end contrasté pour Youri Tielemans en FA Cup. Le Diable, aligné tout le match samedi, tout comme Timothy Castagne et Wout Faes, pour se rendre à Walsall, une équipe de quatrième division, a manqué un penalty en début de deuxième période. Les Foxes, avec lesquels Dennis Praet a joué la dernière demi-heure, se sont toutefois qualifiés 0-1.

2 Casteels : la fin d’une magnifique série avec Wolfsburg

Retour sur terre difficile pour Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw, battus avec Wolfsburg au Werder Brême (2-1). C’est la fin d’une série de six victoires consécutives en Bundesliga des Loups, remontés à la septième place du championnat allemand.

3 Hazard : Eden à nouveau cantonné au banc du Real Madrid

Le Real Madrid n’a pu faire mieux qu’un partage 0-0 face à la Real Sociedad dimanche soir dans le cadre de la 19e journée de Liga. Si Thibaut Courtois a joué tout le match entre les perches madrilènes, Eden Hazard a pour sa part suivi toute la rencontre du banc. Une nouvelle déception pour le Brainois