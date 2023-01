La balle d’un chasseur termine dans une voiture et frôle la conductrice

Une conductrice a déposé plainte samedi 28 janvier 2023 après que la balle d’un chasseur a terminé sa course dans l’habitacle, alors qu’elle circulait sur une route près de Rouen plus tôt dans la journée, signale Paris Normandie.

Cette femme circulait dans la commune de Quevillon (en Normandie), vers midi et demi, quand une balle a fait exploser une vitre latérale de sa voiture et a terminé sa course près d’elle.

Très choquée, selon une source locale, la femme a déposé plainte dans la journée. Le projectile a été retrouvé dans la voiture par les gendarmes.

L’identification criminelle s’est déplacée afin d’identifier le lieu d’impact et la zone d’où est parti le tir.

Une action de chasse se déroulait à Quevillon au moment des faits. Un couple, voisin des lieux et non-chasseur, considère que « cela devait bien finir par arriver ». « Il y en a partout, dans les champs, assis ou tournés vers la route, en haut (des coteaux, NDLR) dans les bois. Ça pétarade dans tous les sens. Depuis le temps, on ne fait plus attention. ».