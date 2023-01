L’explosion de joie de Will Still et du banc de Reims après l’égalisation à la dernière seconde face au PSG (vidéo)

Reims a ramené un point de son déplacement au PSG dimanche dans le dernier match de la 20e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont pris les commandes grâce à Neymar à la 51e, mais se sont retrouvés à dix à la suite de l’exclusion de Marco Verratti à la 59e. Mais les Rémois n’ont pas abandonné et ont égalisé dans les derniers instants du match via Folarin Balogun (90e+5). Un but qui a provoqué une véritable explosion de joie sur le banc de Reims où l’on retrouve un certain Will Still, propulsé entraîneur mi-octobre après le limogeage d’Oscar Garcia.

Avec cette victoire, Still reste invaincu depuis sa prise de fonction à Reims puisque c’est le treizième match de rang sans défaite pour le club.