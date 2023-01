«Liberté, égalité, curiosités»: Au secours, le déclinisme est de retour!

Depuis des mois, dans l’Hexagone, c’est le même refrain qu’à la roulette du casino : « Rien ne va plus ». Sauf que personne n’est d’humeur à jouer. La santé ? Les hôpitaux sont en crise, on manque de généralistes, c’est la pénurie de médicaments. L’énergie ? La maintenance des centrales nucléaires laisse à désirer au point qu’on a craint un temps des coupures d’électricité. Les transports ? Faute de conducteurs, prendre le métro est devenu un enfer. L’école ? La place de la France dans les classements internationaux est catastrophique et ne parlons pas du logiciel « Parcoursup », censé guider les bacheliers vers les études supérieures (une machine à angoisser). La diplomatie ? Le cœur de l’Europe s’est déplacé vers l’Est et en Afrique, la France se retire du Sahel, où les Russes se renforcent. La natalité ? Les Français n’ont jamais fait si peu d’enfants depuis 1946. L’agriculture ? Les éleveurs perdent du cheptel. Même à la poste, tout fout le camp.