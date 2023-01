Télécoms: bientôt un changement important en Wallonie et à Bruxelles

Orange Belgium et Telenet ont signé deux accords commerciaux de vente en gros de services fixes, annoncent les deux opérateurs télécoms lundi. Ces accords donneront accès aux réseaux fixes de l’autre partie pour une période de 15 ans et couvrent les technologies de fibre optique et fibre-coaxial. Ils permettront à Telenet de proposer pour la première fois ses services au sud du pays via l’infrastructure d’Orange. Ces accords ne seront cependant effectifs que si le rachat de VOO par Orange l’est aussi. La Commission européenne doit encore donner son feu vert.

Fin 2021, Orange avait conclu un accord avec Nethys, la maison mère de VOO, pour acquérir 75 % moins une action de l’opérateur liégeois, que convoitait également Telenet. Une transaction qui n’est toutefois pas encore clôturée car la Commission européenne ne lui a pas encore donné son feu vert. Elle a ouvert une enquête approfondie, craignant une restriction de la concurrence.

La mise en œuvre de l’accord conclu lundi par Telenet et Orange dépendra de la réussite de la reprise par VOO.