Bruxelles: une intoxication au monoxyde de carbone

« Le détecteur de CO des ambulanciers s’est déclenché immédiatement dès pénétration dans la maison », a expliqué lundi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. « Des moyens pompiers et médicaux supplémentaires ont été diligentés sur place. Des taux de CO assez élevés ont été mesurés dans la salle de bain et sur le palier du deuxième étage. Le gaz mortel provenait du chauffe-eau au gaz, non conforme, installé dans la salle de bain. Il y avait également un souci important avec l’évacuation des gaz de combustion », a-t-il poursuivi.

« Il existe quatre points d’action pour éviter des accidents dus au CO. Premièrement : le contrôle. Il faut faire installer des appareils conformes par un technicien agréé, faire procéder aux entretiens annuels et aux contrôles obligatoires, et faire vérifier l’évacuation des gaz de combustion. Deuxièmement : la ventilation. Il faut veiller à un apport d’air frais et à une ventilation naturelle », a expliqué Walter Derieuw. « Troisièmement : l’alarme. Il faut placer des détecteurs de CO homologués. Quatrièmement : la réaction. En cas de symptômes (nausées, vomissements, maux de tête, fatigue soudaine) et sans se mettre en danger, il faut ouvrir les fenêtres, évacuer les personnes présentes et alerter le 112 via l’application 112.be (rapide et facile) ou par téléphone ».