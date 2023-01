Notre culture d’entreprise est clé pour façonner le monde digital de demain

Comment les mutations du monde du travail, comme l’essor du télétravail, sont-elles vécues chez Proximus ?

Valérie Vermeire « Comme tout changement, c’est un apprentissage, un trajet qui prend du temps. Même si la crise sanitaire a accéléré le mouvement, en nous plongeant dans un monde 100 % digital. Aujourd’hui, notre challenge est d’appréhender les contours du travail hybride, c’est-à-dire parvenir à concilier des moments à valeur ajoutée au bureau et des périodes productives en télétravail. »

Jan Van Acoleyen « Je rejoins Valérie : le futur sera hybride. Actuellement, nous apprenons à placer le curseur au bon endroit. Cela prend du temps, parce que les modèles one-size-fits-all ne collent plus à la réalité ! Mais nous sommes sur la bonne voie, puisque le télétravail faisait partie de notre quotidien avant la crise. Cela a été un avantage, car nous avons pu travailler dans la confiance, en mettant la priorité sur les résultats et les objectifs, plutôt que sur le contrôle des collaborateurs. Or, la confiance est essentielle dans un environnement de travail digital ! Toutefois, je reste convaincu de la nécessité d’une présence physique minimale. Pour des activités qui font sens, pour certains projets, métiers ou départements, on doit encore pouvoir se connecter les uns aux autres, échanger directement des idées et partager nos quotidiens. »

Bien-être, quête de sens et équilibre vie privée et professionnelle, les nouvelles générations font bouger les lignes du monde du travail. Comment appréhender ces enjeux ?

VV « Comme le disait Jan, le one-size-fits-all ne fonctionne plus. Nous prônons donc la flexibilité en termes d’horaires et de lieux de travail, mais aussi une expérience employé personnalisable et individuelle, capable de respecter les cycles de vie et les spécificités de chacun de nos collaborateurs. »

JVA « D’ailleurs, les nouvelles générations ne sont pas les seules à donner de l’importance à ces éléments. La quête de sens, la durabilité ou la mobilité sont des attentes transversales, auxquelles nous accordons la place qu’elles méritent. »

VV « Notre programme Feel Great in The New Now participe à créer un climat favorable dans ces nouveaux modes de travail, c’est-à-dire renforcer les liens entre collègues à distance, contribuer à l’équilibre vie privée-vie pro et identifier les sources de stress. Globalement, on remarque que la croissance de la flexibilité fait évoluer positivement le bien-être, à la fois individuel et collectif. »

JVA « En plus d’offrir du support, nous mesurons évidemment le bien-être et agissons sur les résultats obtenus. Mais le bien-être prend aussi sa source dans un job de qualité ! Sain et sûr, offrant suffisamment d’autonomie et encadré par un leadership compétent. Chaque collaborateur doit se sentir impliqué, être à sa juste place en termes de compétences et percevoir son apport au collectif. »

Autre défi RH : le recrutement. Comment attirer et conserver les talents ?

JVA « Notre approche est proactive : recrutement via des canaux de communication ciblés ; collaborations (par exemple, avec MolenGeek) pour trouver des profils motivés pour un stage et potentielle embauche ; participation à des projets digitaux (banque digitale, etc.). Mais le challenge passe aussi par une meilleure perception de notre marque employeur : tout le monde connaît Proximus pour l’Internet à la maison, mais tout le monde ne sait pas tout ce qu’on fait et comment on le fait… »

VV « En effet, outre des conditions attractives et des méthodes de travail flexibles, Proximus propose une grande diversité de carrières (commerciaux, techniciens, ingénieurs, etc.) avec des quotidiens variés (au bureau, sur le terrain ou chez le client). Mieux que cela : les possibilités d’évolution sont énormes, grâce au développement des compétences et à la mobilité interne. En 2022, près de 1000 collaborateurs ont ainsi emprunté une nouvelle voie en interne ! »

JVA « Notre objectif ? Faire en sorte que Proximus soit the place to be, une référence européenne pour ceux qui veulent travailler dans le digital. On ne veut pas retenir nos talents pendant toute leur carrière, on veut qu’ils aient envie de rester ! »

Quelles sont les stratégies RH pour y arriver ?

JVA « La culture d’entreprise est la clé ! C’est-à-dire, quelle entreprise voulons-nous être, à la fois pour nos collaborateurs, nos clients et la société ? Notre ambition est d’être plus que jamais au service de nos clients, toujours plus agiles, transparents, collaboratifs et responsables. Sans oublier notre rôle sociétal, que nous voulons rendre plus explicite. Des valeurs qui doivent se refléter dans le réel, dans nos méthodes de travail, dans nos interactions avec les clients, etc. Évidemment, on ne change pas la culture d’entreprise en un claquement de doigts, c’est un processus évolutif et quotidien. Chez Proximus, c’est aussi le fruit de la cocréation avec nos collaborateurs, pas uniquement un concept top-down “imposé” par le management »

Comment la culture d’entreprise contribue-t-elle à créer le monde digital et vert de demain ?

JVA « Notre futur siège à Bruxelles (prévu pour 2026-27) est une parfaite illustration ! Nous allons concevoir un campus digital et inspirant, qui sera le reflet physique de notre culture. Par exemple, la verticalité des tours actuelles va laisser place à une plus grande horizontalité architecturale, miroir de notre approche managériale. Le digital et le durable sont évidemment au cœur du projet, grâce à un site à la pointe de la technologie et neutre sur le plan énergétique. Pareil pour la dimension collaborative, puisque le campus sera ouvert sur le monde, intégré à l’écosystème digital. Un centre d’innovation et de cocréation, adapté au travail hybride pour que nos collaborateurs puissent exprimer leurs talents. Enfin, grâce à un ancrage local et à la mise à disposition de ressources, le campus fera écho au rôle sociétal et éducatif de Proximus. »